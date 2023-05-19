Томас Франк: «Будущее Тони связано с «Брентфордом»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк по-прежнему рассчитывает на нападающего Айвена Тоуни несмотря на то, что англичанин пропустит 8 месяцев. Напомним, форварда наказали за ставки на футбол.

«Будущее Тони определённо связано с «Брентфордом», у меня в этом нет сомнений. Мы пока не знаем, что будем делать летом, но место Айвена не подвергается сомнениям. Мы связались с ним после новостей. Конечно, он разочарован ситуацией», – заявил Франк на пресс-конференции.

Тони в этом сезоне забил 20 голов в Английской премьер-лиге, что делает его третьим лучшим бомбардиром чемпионата. Игрока ранее связывали с переходом в лондонский «Челси».