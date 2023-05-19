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Динь может заменить Гримальдо в «Бенфике»

19 Мая 2023 • 12:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
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20.05 17:00

Левый защитник «Астон Виллы» Люка Динь может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Как сообщает Correio da Manhã, в услугах футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика».

«Орлы» в данный момент в ускоренном режиме работают над поиском замены своему фуллбеку Алехандро Гримальдо, который покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента и подпишет контракт с леверкузенским «Байером». Динь ранее хотел перейти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов. «Бенфика» как раз подходит под требования француза.

Ранее Люка не пригодился главному тренеру «Астон Виллы» Унаи Эмери, который возглавил клуб осенью. На место француза испанец уже подписал Алекса Морено.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Люка Динь Алехандро Гримальдо Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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