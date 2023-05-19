«Челси» и «Манчестер Юнайтед» нашли усиление в Бельгии

Форвард бельгийского «Гента» Гифт Орбан имеет несколько вариантов трудоустройства в Английской премьер-лиге. Согласно данным Evening Standard, в услугах 20-летнего нигерийского футболиста заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

Transfermarkt оценивает сумму потенциальной сделки в девять миллионов евро. Трудовое соглашение Орбана с нынешним клубом рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и две результативные передачи.