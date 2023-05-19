Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Парехо может перейти в клуб АПЛ

19 Мая 2023 • 12:00 Комментировать

Опытный испанский полузащитник Дани Парехо, правами на которого владеет «Вильярреал», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. По данным журналистов Todofichajes, оформить трансфер 34-летнего футболиста хочет бирмингемская «Астон Вилла».

Английский клуб, главным тренером которого является Унаи Эмери, предпримет попытку подписать Парехо в летнее трансферное окно. Стоимость игрока составляет семь миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дани принял участие в 34 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Даниэль Парехо Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
13:06 · Англия. Премьер-лига
Артета – об уходе Джаки: «Что бы ни случилось, мы обязательно это обсудим, но не сейчас»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Артета – о новом контракте Салиба: «Для этого потребуется время» 1
12:52 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк: «Будущее Тони связано с «Брентфордом»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Динь может заменить Гримальдо в «Бенфике»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» нашли усиление в Бельгии
12:42 · Англия. Премьер-лига
Нельсон отклонил третье предложение «Арсенала» по новому контракту
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Буду поддерживать команду, как никто другой» – Фил Джонс попрощался с «Манчестер Юнайтед» 1
12:27 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Всё ещё верю в победу «Арсенала» в АПЛ» 2
12:09 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Было очень тяжело принять поражение от «Брайтона» 1
12:00 · Англия. Премьер-лига
Парехо может перейти в клуб АПЛ
12:00 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы очень рады, что Ремсдейл продлил контракт»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Зинченко и Мартинелли пропустят остаток сезона»
11:52 · Англия. Премьер-лига
Названа причина, почему затягивается назначение Почеттино в «Челси»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет продлить контракт с Беном Уайтом
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» думает заменить Льориса голкипером «Челси»
Все новости
Рекомендуем