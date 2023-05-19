Парехо может перейти в клуб АПЛ

Опытный испанский полузащитник Дани Парехо, правами на которого владеет «Вильярреал», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. По данным журналистов Todofichajes, оформить трансфер 34-летнего футболиста хочет бирмингемская «Астон Вилла».

Английский клуб, главным тренером которого является Унаи Эмери, предпримет попытку подписать Парехо в летнее трансферное окно. Стоимость игрока составляет семь миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дани принял участие в 34 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.