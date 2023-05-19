Названа причина, почему затягивается назначение Почеттино в «Челси»

Стало известно, почему затягивается назначение аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера лондонского «Челси».

Как информирует Tribal Football, руководство «пенсионеров» не хочет торопить события и официально объявлять о приходе нового специалиста до завершения нынешнего сезона. Лондонцы хотят проявить уважение к Фрэнку Лэмпарду, который исполняет обязанности рулевого до конца сезона.

Ожидается, что о назначении Почеттино будет объявлено в конце следующей недели.

За три тура до завершения АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче лондонцы сыграют против «Манчестер Сити».