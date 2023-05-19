«Манчестер Сити» посредством своих социальных сетей представил комплект новой домашней формы на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционном для «горожан» голубом цвете. Техническим партнером английского топ-клуба является немецкая компания Puma.

В нынешнем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы сражаются за победу сразу в трех турнирах. В Английской премьер-лиге «Манчестер Сити» гарантирует себе чемпионство, если в ближайший уик-энд победит лондонский «Челси». В финале Кубка Англии «горожанам» будет противостоять «Манчестер Юнайтед».

В Лиге чемпионов команда Гвардиолы вышла в финал, где сыграет против миланского «Интера».