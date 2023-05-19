Все мечтали о волшебстве, а получили типичного аутсайдера: Что не так с «Лидсом»

«Лидс» в шаге от вылета обратно в Чемпионшип, откуда совсем недавно вернулся. Многие любители футбола переживают по этому поводу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Мы любим футбол за эмоции. Конечно, кто-то любит рассказывать про красоту игры, анализировать тактику, однако большинство из нас всё же ценит этот вид спорта прежде всего за те переживания, которые он даёт. Те, кто помешан на футболе, часто даже какие-то события из жизни помнят благодаря тому, что в тот момент была какая-то сильная эмоция, связанная с произошедшим на поле. Каждый россиянин наверняка детально помнит, где он был в момент, когда наша сборная прошла испанцев на чемпионате мира. Я уж не говорю о том, что болельщики разных клубов легко воспроизводят по памяти эпизоды, когда их любимцы добивались значимых успехов.

Зачастую бывает, что успешная игра какой-то команды ассоциируется с этапом жизни. Кажется, по этой причине многие любители футбола, которым чуть за 30, так переживают за «Лидс». Для них до сих пор это команда, которая была яркой в их детстве. Это та дружина на стыке тысячелетий, где под руководством Дэвида О’Лири играли Найджел Мартин, Пол Робинсон, Рио Фердинанд, Джонатан Вудгейт, Лукас Радебе, Алан Смит, Ли Бойер, Харри Кьюэлл, Марк Видука, Оливье Дакур, начинал Джеймс Милнер. Та команда ярко вспыхнула и очень быстро погасла: путь от полуфинала Лиги чемпионов до Чемпионшипа был пройден за четыре года.

С тех пор «Лидс» долгое время не мог вернуться в элиту, но по итогам сезона-2019/20 «павлины» вновь оказались в Премьер-лиге! Мало того что вернулась команда детства многих любителей футбола, но вдобавок к этому её возглавлял Марсело Бьелса, который имеет ореол таинственности в современности. Казалось, что сейчас «Лидс» не просто вернётся, но и наведёт шороху и, может, вновь станет клубом.

К сожалению, случилась история, которая лучше всего описывается известной фразой Андрея Аршавина. Многие хотели от «Лидса» того, чего в общем-то ждать и не следовало. «Павлины» вовсе не собирались строить какую-то молодую и дерзкую команду. Нет, там были яркие исполнители, но на это ставки не было. При этом Бьелса не смог за счёт своего тренерского гения навязать конкуренцию Хосепу Гвардиоле или Юргену Клоппу. У аргентинца были ограниченные ресурсы, из которых он пытался выжать всё, что мог, но чуда никакого не произошло.

«Лидс» оказался довольно типичным британским клубом, который просто пытается всеми силами зацепиться за Премьер-лигу. Это не то чтобы плохо, просто многим «павлины» представлялись как некая особенная команда, а в итоге получился довольно безликий и обычный коллектив, каких в чемпионате много. Чем «Лидс» отличается от нынешнего «Лестера», «Эвертона», прошлогоднего «Бёрнли» или «Саутгемптона»? Да и в следующем сезоне будет вновь такая команда – без серьёзной идеи, без ярких исполнителей и с непонятным набором тренеров.

«Лидс», уволив Бьелсу, позвал Джесси Марша, потом был Хави Грасия, теперь Сэм Эллардайс. Есть большой вопрос по тому, как «павлины» выбирают себе наставника. Особенно двое последних выглядят довольно странно применительно к борьбе в Премьер-лиге. Пока топ-клубы пытаются зазвать в Англию наставников с передовыми идеями, «Лидс» приглашает Эллардайса, чьи лучшие годы были в начале нулевых.

«Лидс» может сохранить прописку, но пока клуб всё равно идёт в сторону Чемпионшипа. Никакой сказки не получилось. «Павлины» утратили былой ореол юности, задора и способности свернуть горы. Сейчас это типичная команда, борющаяся за выживание.

Роман Андреев