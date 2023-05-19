Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Все мечтали о волшебстве, а получили типичного аутсайдера: Что не так с «Лидсом»

19 Мая 2023 • 09:55 Комментировать
Вест Хэм
...
Лидс
21.05 15:30

«Лидс» в шаге от вылета обратно в Чемпионшип, откуда совсем недавно вернулся. Многие любители футбола переживают по этому поводу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Мы любим футбол за эмоции. Конечно, кто-то любит рассказывать про красоту игры, анализировать тактику, однако большинство из нас всё же ценит этот вид спорта прежде всего за те переживания, которые он даёт. Те, кто помешан на футболе, часто даже какие-то события из жизни помнят благодаря тому, что в тот момент была какая-то сильная эмоция, связанная с произошедшим на поле. Каждый россиянин наверняка детально помнит, где он был в момент, когда наша сборная прошла испанцев на чемпионате мира. Я уж не говорю о том, что болельщики разных клубов легко воспроизводят по памяти эпизоды, когда их любимцы добивались значимых успехов.

Зачастую бывает, что успешная игра какой-то команды ассоциируется с этапом жизни. Кажется, по этой причине многие любители футбола, которым чуть за 30, так переживают за «Лидс». Для них до сих пор это команда, которая была яркой в их детстве. Это та дружина на стыке тысячелетий, где под руководством Дэвида О’Лири играли Найджел Мартин, Пол Робинсон, Рио Фердинанд, Джонатан Вудгейт, Лукас Радебе, Алан Смит, Ли Бойер, Харри Кьюэлл, Марк Видука, Оливье Дакур, начинал Джеймс Милнер. Та команда ярко вспыхнула и очень быстро погасла: путь от полуфинала Лиги чемпионов до Чемпионшипа был пройден за четыре года.

С тех пор «Лидс» долгое время не мог вернуться в элиту, но по итогам сезона-2019/20 «павлины» вновь оказались в Премьер-лиге! Мало того что вернулась команда детства многих любителей футбола, но вдобавок к этому её возглавлял Марсело Бьелса, который имеет ореол таинственности в современности. Казалось, что сейчас «Лидс» не просто вернётся, но и наведёт шороху и, может, вновь станет клубом.

К сожалению, случилась история, которая лучше всего описывается известной фразой Андрея Аршавина. Многие хотели от «Лидса» того, чего в общем-то ждать и не следовало. «Павлины» вовсе не собирались строить какую-то молодую и дерзкую команду. Нет, там были яркие исполнители, но на это ставки не было. При этом Бьелса не смог за счёт своего тренерского гения навязать конкуренцию Хосепу Гвардиоле или Юргену Клоппу. У аргентинца были ограниченные ресурсы, из которых он пытался выжать всё, что мог, но чуда никакого не произошло.

«Лидс» оказался довольно типичным британским клубом, который просто пытается всеми силами зацепиться за Премьер-лигу. Это не то чтобы плохо, просто многим «павлины» представлялись как некая особенная команда, а в итоге получился довольно безликий и обычный коллектив, каких в чемпионате много. Чем «Лидс» отличается от нынешнего «Лестера», «Эвертона», прошлогоднего «Бёрнли» или «Саутгемптона»? Да и в следующем сезоне будет вновь такая команда – без серьёзной идеи, без ярких исполнителей и с непонятным набором тренеров.

«Лидс», уволив Бьелсу, позвал Джесси Марша, потом был Хави Грасия, теперь Сэм Эллардайс. Есть большой вопрос по тому, как «павлины» выбирают себе наставника. Особенно двое последних выглядят довольно странно применительно к борьбе в Премьер-лиге. Пока топ-клубы пытаются зазвать в Англию наставников с передовыми идеями, «Лидс» приглашает Эллардайса, чьи лучшие годы были в начале нулевых.

«Лидс» может сохранить прописку, но пока клуб всё равно идёт в сторону Чемпионшипа. Никакой сказки не получилось. «Павлины» утратили былой ореол юности, задора и способности свернуть горы. Сейчас это типичная команда, борющаяся за выживание.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» будет готов отпустить Гехи летом
10:33 · Англия. Премьер-лига
Заха в данный момент интересен пяти клубам
09:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет перехватить Гюндогана у «Барселоны»
08:55 · Англия. Премьер-лига
Игрокам «Манчестер Сити» обещаны премиальные за требл - известна сумма
08:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Сити» в трёх победах от требла»
07:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на защитника, которого хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
07:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Манчестер Сити» выиграет АПЛ в следующем сезоне»
07:07 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» не согласны с тем, что клуб побеждает из-за денег 2
04:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп намерен любой ценой удержать Милнера в «Ливерпуле» 1
04:07 · Англия. Премьер-лига
Бартон не успокаивается - умудрился получить дисквалификацию уже на следующий сезон!
02:37 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш назвал главное качество Гвардиолы
02:26 · Англия. Премьер-лига
Бывший технический директор «Баварии»: «Ливерпуль» очень хочет подписать Гравенберха»
02:04 · Англия. Премьер-лига
Джака всё ближе к переходу в «Байер», переговоры с другими клубами не ведутся
01:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - самая результативная команда в последние 15 минут матча в АПЛ
01:11 · Англия. Премьер-лига
Уилсон - самый результативный бомбардир «Ньюкасла» со времён Ширера
Все новости
Рекомендуем