«Арсенал» хочет перехватить Гюндогана у «Барселоны»

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, который близок к переходу в каталонскую «Барселону», может остаться в Английской премьер-лиге.

Согласно сведениям журналистов Bild, в трансфере хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». Инициатором приглашения Гюндогана является главный тренер «канониров» Микель Артета, который работал с ним, когда находился в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы.

Илкай выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Трудовой договор 32-летнего немца с «горожанами» истекает в конце июня.

В этом сезоне АПЛ Гюндоган провел 30 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.