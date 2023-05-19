Гвардиола: «Манчестер Сити» в трёх победах от требла»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, который занимает пост главного тренера «Манчестер Сити», высказался о возможном завоевании требла в нынешнем сезоне.

«Мы находимся в таком положении, что вполне можем думать об этом. «Манчестер Сити» в трех победах от требла. Команда способна добиться этого. Нам нужно сначала выиграть в АПЛ, затем успешно выступить в финале Кубка страны. После этого нас ждет финал Лиги чемпионов против «Интера». Мы насладимся этим событием», - передает слова Хосепа Telegraph.

Ближайший матч в Премьер-лиге «Манчестер Сити» проведет против лондонского «Челси». В финале Кубка Англии команде Гвардиолы будет противостоять «Манчестер Юнайтед».