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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Манчестер Сити» в трёх победах от требла»

19 Мая 2023 • 08:46 Комментировать

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, который занимает пост главного тренера «Манчестер Сити», высказался о возможном завоевании требла в нынешнем сезоне.

«Мы находимся в таком положении, что вполне можем думать об этом. «Манчестер Сити» в трех победах от требла. Команда способна добиться этого. Нам нужно сначала выиграть в АПЛ, затем успешно выступить в финале Кубка страны. После этого нас ждет финал Лиги чемпионов против «Интера». Мы насладимся этим событием», - передает слова Хосепа Telegraph.

Ближайший матч в Премьер-лиге «Манчестер Сити» проведет против лондонского «Челси». В финале Кубка Англии команде Гвардиолы будет противостоять «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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