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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелился на защитника, которого хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

19 Мая 2023 • 07:49 Комментировать

Защитник «Наполи» Кин Мин Джэ стал трансферной целью еще одного европейского топ-клуба. Согласно данным журналистов RMC Sport, в подписании корейского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы сделали запрос в Неаполь по трансферу 26-летнего игрока.

Конкурентами «красных» в борьбе за азиата являются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Контракт Джэ с неаполитанцами рассчитан до середины 2025 года, его трансферный ценник – 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник принял участие в 33 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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