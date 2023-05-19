«Ливерпуль» нацелился на защитника, которого хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Наполи» Кин Мин Джэ стал трансферной целью еще одного европейского топ-клуба. Согласно данным журналистов RMC Sport, в подписании корейского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы сделали запрос в Неаполь по трансферу 26-летнего игрока.

Конкурентами «красных» в борьбе за азиата являются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Контракт Джэ с неаполитанцами рассчитан до середины 2025 года, его трансферный ценник – 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник принял участие в 33 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.