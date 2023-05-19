Каррагер: «Манчестер Сити» выиграет АПЛ в следующем сезоне»

Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне Премьер-лиги. По его мнению, главным фаворитом на трофей будет «Манчестер Сити».

«Сити» может снова стать чемпионом в случае победы над «Челси» в ближайший уик-энд. Будет логично, если они выиграют титул и в следующем сезоне. Никто из клубов АПЛ даже близко не подобрался к «Манчестер Сити». Сомневаюсь, что кто-то сможет навязать им борьбу в следующем сезоне», - приводит слова Каррагера Telegraph.

Матч «Манчестер Сити» - «Челси» состоится на «Этихаде» в воскресенье, 21 мая.