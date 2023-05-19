В «Манчестер Сити» не согласны с тем, что клуб побеждает из-за денег

Гендиректор «Манчестер Сити» Ферран Сориано не согласился с мнением, что «горожане» добиваются успеха благодаря большим финансовым возможностям.

«Вы просто взгляните на денежные траты на игроков в Англии за последние годы. «Манчестер Сити» никогда не был рекордсменом в этом показателе. Мы не тратили больше всех на трансферы. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» тратят гораздо больше нас. Поэтому нельзя говорить, что мы побеждаем благодаря деньгам», - передает слова функционера Yahoo.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с миланским «Интером».