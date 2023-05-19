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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Сити» не согласны с тем, что клуб побеждает из-за денег

19 Мая 2023 • 07:07 Комментировать (2)

Гендиректор «Манчестер Сити» Ферран Сориано не согласился с мнением, что «горожане» добиваются успеха благодаря большим финансовым возможностям.

«Вы просто взгляните на денежные траты на игроков в Англии за последние годы. «Манчестер Сити» никогда не был рекордсменом в этом показателе. Мы не тратили больше всех на трансферы. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» тратят гораздо больше нас. Поэтому нельзя говорить, что мы побеждаем благодаря деньгам», - передает слова функционера Yahoo.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с миланским «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ферран Сориано
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
19 Мая 2023 в 09:04
ай ясен-пень.. ента тока хворосц с ржавым болеють за бесплатна.. да ышо и в убытак.. А-ха-ха-ха! )))
LMI
19 Мая 2023 в 07:13
В последние годы возможно МС и не тратит больше всех, но это только год/полтора. А до этого - уж извините. Плюс сумашедшие зарплаты, чего другие не могут позволить (разве что братки из Манчестера)
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