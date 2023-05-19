Клопп намерен любой ценой удержать Милнера в «Ливерпуле»

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер может покинуть клуб с неясными намерениями, но Юрген Клопп, наставник «красных», твердо намерен удержат его - если не в качестве игрока, то в качестве помощника в тренерских делах.

Как сообщает Daily Mirror, Клопп предложил Милнеру стать его помощником, что немало удивило игрока, который даже не рассматривал возможность стать тренером уже сейчас. Другими возможными вариантами для него являются «Брайтон» и «Лидс», но, похоже, предложение Клоппа он также рассматривает на полном серьезе.

Напомним, что Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.