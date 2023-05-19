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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бартон не успокаивается - умудрился получить дисквалификацию уже на следующий сезон!

19 Мая 2023 • 04:07 Комментировать

Бывший английский нападающий Джои Бартон, в свое время дисквалифицированный на полтора года за игры на тотализаторе, не ведает покоя. Сейчас он тренирует выступающий в третьем по силе дивизионе английского футбола «Бристоль», но первые три матча следующего сезона клуб будет вынужден провести без него.

Бартона дисквалифицировали за то, что в апреле он умудрился сгоряча подраться с представителем судейской бригады, сочтя, что тот несправедливо отменил гол «Бристоля». Сейчас, наконец-то, ему было вынесено наказание.

Помимо того, он также оштрафован на три тысячи фунтов стерлингов - примерно 3500 евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бристоль Сити Джои Бартон Бристоль
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