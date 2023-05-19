«Ньюкасл» - самая результативная команда в последние 15 минут матча в АПЛ

Четыре мяча забил «Ньюкасл» в отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата, так от действий дружины Эдди Хау пострадал «Брайтон» - другое открытие сезона. Два из этих мячей «сороки» забили в последние пятнадцать минут игры, и, таким образом, довели счет подобных голов за сезон до шестнадцати.

Любопытно, но именно «Ньюкасл» является командой, забившей наибольшее количество голов в последние 15 минут игр АПЛ в нынешнем сезоне - даже больше, чем у «Манчестер Сити» или «Арсенала».

В следующем туре команда Эдди Хау сразится с ведущим борьбу за выживание «Лестером».