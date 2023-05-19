Уилсон - самый результативный бомбардир «Ньюкасла» со времён Ширера

Каллум Уилсон забил третий мяч в игре «Ньюкасла» с «Брайтоном», «сороки» одержали крупную победу - 4:1. Для Уилсона это был уже восемнадцатый гол в текущем сезоне, и он стал игроком, забившим наибольшее количество голов за сезон в футболке «Ньюкасла» с сезона 2003/2004, когда Алан Ширер забил двадцать два мяча.

Каллум выступает за «Ньюкасл» с 2020 года, также он привлекается для выступлений в сборную Англии. В следующем туре «Ньюкасл» сыграет с «Лестером», это случится двадцать второго мая. Победа в этом матче гарантирует «сорокам» возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне.