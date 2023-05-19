Хау: «Мы были великолепны»

Английский «Ньюкасл» не оставил шансов «Брайтону» в отложенном матче двадцать пятого тура АПЛ, подопечные Эдди Хау забили сопернику четыре мяча, на что тот ответил лишь голом престижа. Хау считает, что его футболисты были безупречны в четверг вечером.

- Мы были невероятны сегодня, первый тайм вообще был нашим лучшим. Но держать такой темп всю игру невероятно трудно. Нам помогла публика. Третий гол стал решающим. С «Лестером» будет трудный матч, ведь они сражаются за выживание, - цитирует слова Хау Sky Sports.

В следующем, тридцать седьмом туре АПЛ, «Ньюкасл» сыграет с «Лестером».