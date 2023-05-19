«Ньюкасл» повторил свой рекорд по набранным очкам за сезон АПЛ в 21-м веке

Победив в отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Брайтон», «Ньюкасл» добрался до показателя в 69 очков - за два тура до конца сезона. Это уже стало повторением лучшего результата клуба в 21-м веке - в сезоне 2002/2003 «сороки» также набрали 69 очков.

Но сейчас до конца сезона есть еще две игры, и наверняка подопечные Эдди Хау попробуют набрать еще больше очков и застолбить за собой место в зоне Лиги чемпионов. 22 мая «Ньюкасл» сыграет с «Лестером», а 28 мая сразится в гостях с «Челси».

Напомним, что «Ньюкасл» четырежды становился чемпионом страны, но в последний раз это было в 1927 году.