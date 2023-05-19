Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бёрн: «Мечтал о голе, это невероятно»

19 Мая 2023 • 00:43 Комментировать
Ньюкасл
4:1
Брайтон
окончен

В отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Ньюкасл» без права на апелляцию переиграл «Брайтон», забив тому четыре мяча. Один из них записал на свой счет Дэн Бёрн, он нечасто радует поклонников клуба голами - в этом сезоне забил лишь дважды. Бёрн прокомментировал события матча.

- Удивительно. Я мечтал об этом с детства. Счастлив, что забил головой, теперь у меня два гола - в каждые из ворот стадиона Я думаю, что мы победили, сделав то, что делали весь сезон, хороший прессинг, - цитирует слова игрока BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ньюкасл» примет «Лестер». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Дэн Бёрн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
4
1
2.10 3.80 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
00:43 · Англия. Премьер-лига
Бёрн: «Мечтал о голе, это невероятно»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Заслужили поражение»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Данк: «Первый тайм убил нас»
18 Мая
23:58 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» Хави Симонса слухи
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» забил 4+ гола в восьми матчах АПЛ – столько же, сколько суммарно за десять предыдущих сезонов
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» необходима победа над «Лестером», чтобы гарантированно попасть в ЛЧ
23:39 · Англия. Премьер-лига
Жоэлинтон – первый за 13 лет игрок, совершивший 8 фолов, но не получивший жёлтую карточку
23:33 · Англия. Премьер-лига
Уилсон – лучший бомбардир «Ньюкасла» в сезоне АПЛ со времён Ширера
23:32 · Англия. Премьер-лига
Моура рассказал, где планирует продолжить карьеру после ухода из «Тоттенхэма»
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» разгромно победил в матче с неуступчивым «Брайтоном»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Брайтона» в матче с «Ньюкаслом» забил и в свои, и в чужие ворота
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Барселона» следят за ситуацией с Лапортом
22:34 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Манчестер Юнайтед» – явный фаворит в борьбе за Мин Джэ»
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» приблизился к рекорду АПЛ по автоголам
22:25 · Англия. Премьер-лига
Стам: «Магуайру надо уйти из «Манчестер Юнайтед, так будет лучше для него самого»
Все новости
Рекомендуем