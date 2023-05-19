Бёрн: «Мечтал о голе, это невероятно»

В отложенном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Ньюкасл» без права на апелляцию переиграл «Брайтон», забив тому четыре мяча. Один из них записал на свой счет Дэн Бёрн, он нечасто радует поклонников клуба голами - в этом сезоне забил лишь дважды. Бёрн прокомментировал события матча.

- Удивительно. Я мечтал об этом с детства. Счастлив, что забил головой, теперь у меня два гола - в каждые из ворот стадиона Я думаю, что мы победили, сделав то, что делали весь сезон, хороший прессинг, - цитирует слова игрока BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ньюкасл» примет «Лестер».