Де Дзерби: «Заслужили поражение»

В отложенном матче двадцать пятого тура чемпионата Англии «Ньюкасл» оставил не у дел «Брайтон». Наставник «чаек» Роберто де Дзерби прокомментировал итоги неудачной для его команды игры, в которой она пропустила четыре мяча. По его словам, поражение заслужено.

- Мы заслужили это поражение, я не хочу искать оправдания. Просто мы плохо сыграли в первом тайме и этого было достаточно для поражения. У нас есть травмы, сейчас не лучший период, но есть возможность выиграть в воскресенье, - цитирует слова де Дзерби Sky Sports.

А в воскресенье «Брайтон» сыграет с уже вылетевшим аутсайдером «Саутгемптоном».