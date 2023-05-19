Данк: «Первый тайм убил нас»

В отложенном матче двадцать пятого тура чемпионата Англии «Ньюкасл» принимал собратьев по «миру пернатых» - «чаек» из «Брайтона». И «сороки» оказались много сильнее оппонентов, выиграв с крупным счетом - 4:1. События игры прокомментировал капитан «Брайтона» Льюис Данк, он считает, что его команду подвел плохой первый тайм.

- Я думаю, что уже после первого тайма все было потеряно. Мы плохо начали игру, и после 0:2 уже было трудно вернуться. Они физически сильны, выносливы, мы прибавили во втором тайме, но не спаслись, - цитирует слова Данка Sky Sports.

В следующем матче «Брайтон» сыграет с «Саутгемптоном».