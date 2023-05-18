«Ньюкасл» забил 4+ гола в восьми матчах АПЛ – столько же, сколько суммарно за десять предыдущих сезонов

«Ньюкасл» проводит невероятный сезон в Английской премьер-лиге.

В четверг «сороки» одержали очередную убедительную победу, одолев в родных стенах «Брайтон» (4:1). Как отмечает Opta, команда Эдди Хау провела уже восемь матчей с четырьмя или более забитыми мячами в нынешнем розыгрыше чемпионата. Это повторение показателя десяти предыдущих кампаний команды в Премьер-лиги вместе взятых.

За два тура до финиша «Ньюкасл» располагается на третьей строчке с 69 набранными очками, на три балла опережая «Манчестер Юнайтед», у которого остаётся одна игра в запасе.

22 мая «Ньюкасл» примет на своём поле «Лестер».