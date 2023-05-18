Жоэлинтон – первый за 13 лет игрок, совершивший 8 фолов, но не получивший жёлтую карточку

Атакующий полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон отметился уникальным достижением.

В сегодняшнем поединке против «Брайтона», который завершился победой «сорок» со счётом 4:1, 26-летний бразилец совершил восемь фолов, но так и не был наказан жёлтой карточкой. Как информирует Opta, такое произошло в Английской премьер-лиге впервые более чем за 13 лет. В январе 2010 года аналогичным достижением отметился Алессандро Диаманти, выступавший на тот момент за «Вест Хэм».

В активе Жоэлинтона шесть забитых мячей, два ассиста и 12 жёлтых карточек в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии в составе «Ньюкасла».