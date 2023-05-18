Моура рассказал, где планирует продолжить карьеру после ухода из «Тоттенхэма»

Вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура будет искать себе новый клуб.

В четверг пресс-служба «шпор» официально подтвердила расставание с бразильцем по окончании контракта, рассчитанного до июня текущего года.

«Я хотел бы внести какую-то ясность, но в настоящий момент ничего конкретного нет. Сейчас я хочу просто насладиться последними днями здесь, после чего отправлюсь в отпуск в Бразилию, а уже затем займусь своим будущим.

Мне 30 лет, я свободен, у меня много возможностей. Я постараюсь принять наилучшее решение, учитывая все факторы. Могу сказать, что возвращение в чемпионат Бразилии пока не входит в мои планы», – рассказал в интервью ESPN Моура.