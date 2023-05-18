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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» разгромно победил в матче с неуступчивым «Брайтоном»

18 Мая 2023 • 23:31 Комментировать
Ньюкасл
4:1
Брайтон
окончен

В Англии состоялся отложенный матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал «Брайтон». Примечательно, что третья команда соревнований на своем поле отдала мяч противнику и в итоге добилась желаемого результата. В середине первого тайма после подачи углового Дениз Ундав срезал мяч в девятку своих ворот. На 45-й минуте у хозяев снова сработал стандарт - подача со штрафного, и Дэн Бёрн головой пробил в нижний угол ворот. Сразу после перерыва Ундав исправился и реализовал выход один на один с голкипером. Только на последних минутах все окончательно встало на свои места. Каллум Уилсон был выведен на ворота и результативно пробил. Еще одна похожая атака, только сейчас Уилсон предоставил Бруно Гимараэсу возможность сделать счет разгромным - 4:1.

«Ньюкасл» вышел на чистое третье место и находится всего в трех очках от гарантированного участия в Лиге чемпионов. «Брайтон» - шестой.

Протокол игры  
Ньюкасл4:1Брайтон
(1:0) Ундав Дениз22'  
(2:0) Бёрн Дэн45'  
  51'Ундав Дениз (2:1)
(3:1) Уилсон Каллум89'  
(4:1) Гимараэс Бруно90'  
Поуп НикТриппьер КиранШёр Фабиан  45'Ботман СвенБёрн ДэнУиллок Джо 61' (Андерсон Эллиот ( 61') Гимараэс Бруно  30'ЖоэлинтонАльмирон Мигель 90' (Гордон Энтони ( 90') Уилсон КаллумИсак Александр 90' (Сен-Максимен Аллан ( 90')
Запасные: Таргетт МэттЛьюис ДжамалФрейзер РайанДамметт ПолДубравка МартинМанкильо Хави
Стил ДжейсонКайседо МойсесВан Хеке Ян-Поль  81'Данк ЛьюисЭступиньян ПервисГросс Паскаль  57' 69' (Оффиа Оделуга ( 69') Гилмор Билли 56' (Фергюсон Эван ( 56') Буонанотте Факундо 56' (Энсисо Хулио ( 56') Ундав Дениз  45' 84' (Попион Кэмерон ( 84') Митома КаоруУэлбек Данни 56' (Макаллистер Алексис ( 56'  64')
Запасные: Самюэлс ИмариМоран ЭндрюМакгилл ТомасАйяри Ясин
18 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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