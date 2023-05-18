«Ньюкасл» разгромно победил в матче с неуступчивым «Брайтоном»

В Англии состоялся отложенный матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал «Брайтон». Примечательно, что третья команда соревнований на своем поле отдала мяч противнику и в итоге добилась желаемого результата. В середине первого тайма после подачи углового Дениз Ундав срезал мяч в девятку своих ворот. На 45-й минуте у хозяев снова сработал стандарт - подача со штрафного, и Дэн Бёрн головой пробил в нижний угол ворот. Сразу после перерыва Ундав исправился и реализовал выход один на один с голкипером. Только на последних минутах все окончательно встало на свои места. Каллум Уилсон был выведен на ворота и результативно пробил. Еще одна похожая атака, только сейчас Уилсон предоставил Бруно Гимараэсу возможность сделать счет разгромным - 4:1.

«Ньюкасл» вышел на чистое третье место и находится всего в трех очках от гарантированного участия в Лиге чемпионов. «Брайтон» - шестой.