«Брайтон» приблизился к рекорду АПЛ по автоголам

«Брайтон» в очередной раз отправил мяч в свои ворота в поединке Английской премьер-лиги.

На 22-й минуте проходящего сейчас выездногоматча против «Ньюкасла» автоголом отметился Дениз Ундав, что позволило «сорокам» выйти вперёд. Согласно сведениям Opta, «Брайтон» уже шесть раз поражал собственные ворота в нынешнем розыгрыше чемпионата – третий показатель в истории Премьер-лиги. Лидером печального рейтинга остаётся «Лестер» образца сезона-2003/04 (восемь автоголов), второй результат у «Саутгемптона»-2004/05 – семь. Обе команды, что примечательно, вылетели в Чемпионшип, однако нынешним «чайкам» такая участь не грозит.