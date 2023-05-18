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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» приблизился к рекорду АПЛ по автоголам

18 Мая 2023 • 22:27 Комментировать
Ньюкасл
2:1
Брайтон
1 1.04 X 18.00 2 47.00
2-й тайм

«Брайтон» в очередной раз отправил мяч в свои ворота в поединке Английской премьер-лиги.

На 22-й минуте проходящего сейчас выездногоматча против «Ньюкасла» автоголом отметился Дениз Ундав, что позволило «сорокам» выйти вперёд. Согласно сведениям Opta, «Брайтон» уже шесть раз поражал собственные ворота в нынешнем розыгрыше чемпионата – третий показатель в истории Премьер-лиги. Лидером печального рейтинга остаётся «Лестер» образца сезона-2003/04 (восемь автоголов), второй результат у «Саутгемптона»-2004/05 – семь. Обе команды, что примечательно, вылетели в Чемпионшип, однако нынешним «чайкам» такая участь не грозит.

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НЬЮКАСЛ БРАЙТОН
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