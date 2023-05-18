Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони может продлить контракт с клубом, несмотря на отстранение от футбола.

Напомним, что 27-летний игрок был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии до января следующего года из-за нарушений правил о ставках. Согласно сведениям Sky Sports, «Брентфорд» готов поддержать своего лидера, предложив ему новый контракт. Действующее соглашение форварда рассчитано до 2025 года.

Айвен Тони занимает третью строчку в списке бомбардиров текущего розыгрыша Английской премьер-лиги с 20 забитыми голами, уступая только Гарри Кейну и Эрлингу Холанну.