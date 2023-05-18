«Ньюкасл» и «Брайтон» назвали составы на важнейший матч АПЛ

Клубы из первой шестёрки АПЛ «Ньюкасл» и «Брайтон» сегодня сыграют отложенный матч чемпионата Англии. Обе команды назвали свои стартовые составы на важную для обеих соперников игру.

«Ньюкасл»: Поуп, Бёрн, Ботман, Шер, Триппьер, Жоэлинтон, Гимараэс, Уиллок, Исак, Уилсон, Альмирон;

«Брайтон»: Стил, Гросс, ван Хеке, Данк, Эступиньян, Кайседо, Гилмор, Ундав, Буонанотте, Митома, Уэлбек;

Напомним, что «Ньюкасл» отчаянно сражается за место в Лиге чемпионов. Победа над «чайками» поможет «сорокам» набрать 69 очков и закрепиться на третьей строчке в АПЛ. «Брайтону» Лига чемпионов практически не светит, однако клуб с юга Англии может сыграть в Лиге Европы – сейчас у «Брайтона» шестое место и 58 набранных очков после 34 игр.

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