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Обнародованы переговоры арбитров АПЛ в скандальном эпизоде с Клоппом

18 Мая 2023 • 20:36 Комментировать

Юрген Клопп столкнулся с наказанием. Тренер «Ливерпуля» был дисквалифицирован на два матча (один матч является условным) за действия в концовке и после игры против «Тоттенхэма». Тогда после победного гола команды Клопп подбежал к четвёртому рефери и что-то крикнул ему прямо в лицо. Главный рефери показал немцу жёлтую карточку. После игры рулевой «Ливерпуля» упрекал рефери, обвиняя в предвзятости.

Футбольная ассоциация Англии обнародовала переговоры арбитров в концовке игры против «Тоттенхэма».

«Клопп только что подбежал и начал праздновать гол мне в лицо. Думаю, это как минимум жёлтая карточка», - сказал четвёртый арбитр Брукс главному арбитру Тирни.

Тирни в ответ сообщил, что не видел эпизода, и ему нужен совет по тому, какую карточку показать тренеру «Ливерпуля».

«Подтверждаю жёлтую карточку для Клоппа», - сказал ВАР.

«Я должен показать вам жёлтую карточку. Может, это красная, но я покажу жёлтую. Он [четвёртый рефери] сказал, что это жёлтая. Мы даём вам презумпцию невиновности, больше ничего не делайте», - сказал Тирни, когда подошёл к Клоппу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Пол Тирни
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