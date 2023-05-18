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«Тоттенхэм» объявил об уходе Моуры

18 Мая 2023 • 20:05 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
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20.05 14:30

«Тоттенхэм» официально сообщил об уходе из команды Лукаса Моуры по завершению сезона. 30-летний бразилец покинет клуб и обретёт статус свободного агента в связи с истечением срока контракта.

«Спасибо за воспоминания», - обратился лондонский клуб к Моуре.

За «Тоттенхэм» Лукас Моура выступал с конца января 2018 года. С тех пор нападающий провёл 219 официальных матчей, в которых забил 38 голов и отдал 27 результативных передач на партнёров.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 20 мая – против «Брентфорда» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лукас Моура
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