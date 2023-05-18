В четверг стало известно о двухматчевой дисквалификации Юргена Клоппа. При этом немецкий специалист в мае пропустит только один матч Премьер-лиги – против «Астон Виллы» 20 мая. На официальном сайте Футбольной ассоциации Англии говорится о том, что половина дисквалификации Клоппа является условной.

Второй матч дисквалификации станет реальным, если Клопп снова нарушит это же правило до конца сезона 2023/2024.

Юрген Клопп был наказан за комментарии о судействе после матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Независимая комиссия установила, что слова Клоппа ставят под сомнение честность судей и носят оскорбительный характер.