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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп пропустит только один матч АПЛ в мае официально

18 Мая 2023 • 19:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
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20.05 17:00

В четверг стало известно о двухматчевой дисквалификации Юргена Клоппа. При этом немецкий специалист в мае пропустит только один матч Премьер-лиги – против «Астон Виллы» 20 мая. На официальном сайте Футбольной ассоциации Англии говорится о том, что половина дисквалификации Клоппа является условной.

Второй матч дисквалификации станет реальным, если Клопп снова нарушит это же правило до конца сезона 2023/2024.

Юрген Клопп был наказан за комментарии о судействе после матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Независимая комиссия установила, что слова Клоппа ставят под сомнение честность судей и носят оскорбительный характер.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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