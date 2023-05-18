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Тони не сможет обойти дисквалификацию за пределами Англии

18 Мая 2023 • 18:59 Комментировать

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони был наказан за нарушение правил о ставках. Накануне было объявлено о дисквалификации бомбардира на восемь месяцев – до 17 января.

Как сообщает BBC, Тони не удастся обойти запрет через трансфер или аренду в зарубежный клуб. Если футболист попытается сменить «Брентфорд» на команду из другой страны, то Футбольная ассоциация Англии направит в ФИФА запрос на распространение дисквалификации по всему миру.

Айвен Тони забил 20 голов в текущем чемпионате Англии. Он занимает третье место в рейтинге бомбардиров, уступая только Гарри Кейну из «Тоттенхэма» (27 голов) и Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити» (36 голов).  

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд айвен тони
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