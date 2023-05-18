«Милан» ведёт предметные переговоры по трансферу игрока «Челси»

«Милан» рассчитывает усилить среднюю линию поля в летнее трансферное окно. Приоритетной целью «россонери» является Рубен Лофтус-Чик из лондонского «Челси». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Милан» в настоящий момент ведёт предметные переговоры по 27-летнему англичанину. Лофтус-Чик заинтересован в трансфере, поэтому переговорный процесс продвигается хорошо.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Рубена Лофтуса-Чика в 25 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Челси» рассчитан до конца сезона 2023/2024.