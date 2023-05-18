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Клоппа дисквалифицировали на два матча

18 Мая 2023 • 18:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
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20.05 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп столкнулся с наказанием. Немецкого тренера дисквалифицировали на два матча, а также оштрафовали на 75 тысяч фунтов. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.

Клоппа наказали за инцидент в недавнем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Немец после победного гола своей команды вплотную приблизился к четвёртому рефери и что-то крикнул ему в лицо. Клопп получил предупреждение, после чего поспорил уже с главным арбитром. Позже рулевой «Ливерпуля» намекал на какие-то неприятные слова в свой адрес со стороны Пола Тирни.

В сезоне 2022/2023 «Ливерпулю» осталось провести матчи против «Астон Виллы» (20 мая) и «Саутгемптона» (28 мая). Как раз их и пропустит Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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