Клоппа дисквалифицировали на два матча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп столкнулся с наказанием. Немецкого тренера дисквалифицировали на два матча, а также оштрафовали на 75 тысяч фунтов. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.

Клоппа наказали за инцидент в недавнем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Немец после победного гола своей команды вплотную приблизился к четвёртому рефери и что-то крикнул ему в лицо. Клопп получил предупреждение, после чего поспорил уже с главным арбитром. Позже рулевой «Ливерпуля» намекал на какие-то неприятные слова в свой адрес со стороны Пола Тирни.

В сезоне 2022/2023 «Ливерпулю» осталось провести матчи против «Астон Виллы» (20 мая) и «Саутгемптона» (28 мая). Как раз их и пропустит Клопп.