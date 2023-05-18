Хендерсон: «Ливерпулю» не нужна перестройка

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не считает, что команде нужна серьёзная перестройка летом.

«Честно говоря, я не думаю, что это будет перестройка. Я думаю, что придут новые игроки. Но перестройка – это когда меняется вся команда. Я не считаю, что так будет. Думаю, у нас много игроков, которые будут продолжать конкурировать и добиваться успеха.

Но да, состав нужно освежить. Я уверен, что новые футболисты дадут команде толчок перед следующим сезоном», - сказал Хендерсон PA Sport.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.