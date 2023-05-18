«Манчестер Сити» начал судебную тяжбу по обвинениям АПЛ

В феврале Премьер-лига Англии обвинила «Манчестер Сити» более чем в сотне нарушений финансовый правил. Как сообщает на своих страницах издание The Times, английский клуб начал судебную тяжбу по этим обвинениям. Клуб оспаривает законность расследования и участие в нём адвоката, который является фанатом «Арсенала».

По данным источника, «Манчестер Сити» указывает на изменение финансовых правил Премьер-лиги, утверждая, что они не должны применяться к расследованиям прошлых нарушений.

Учитывая масштабы, разбирательство может затянуться не просто на месяцы, но и на годы.