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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» начал судебную тяжбу по обвинениям АПЛ

18 Мая 2023 • 17:56 Комментировать

В феврале Премьер-лига Англии обвинила «Манчестер Сити» более чем в сотне нарушений финансовый правил. Как сообщает на своих страницах издание The Times, английский клуб начал судебную тяжбу по этим обвинениям. Клуб оспаривает законность расследования и участие в нём адвоката, который является фанатом «Арсенала».

По данным источника, «Манчестер Сити» указывает на изменение финансовых правил Премьер-лиги, утверждая, что они не должны применяться к расследованиям прошлых нарушений.

Учитывая масштабы, разбирательство может затянуться не просто на месяцы, но и на годы.

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Манчестер Сити
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