«ПСЖ» хочет подписать Бернарду Силву, но есть проблема

Полузащитник Бернарду Силва остаётся на радаре «ПСЖ». В настоящий момент в клубе изучают вопрос о том, стоит ли делать новое предложение по 28-летнему полузащитнику. Проблема в том, что у гранда Лиги 1 не всё хорошо с финансовым положением. Возможно, «ПСЖ» придётся расстаться с несколькими футболистами, прежде чем работать над подписанием Силвы, пишет The Telegraph.

Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2025 года. Таким образом, летний трансфер португальца не будет дешёвым. Сумма может превысить 70 миллионов евро.

Ранее Бернарду Силва говорил о желании попробовать себя в новом проекте.

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