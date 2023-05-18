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«Челси» нацелился на чемпиона мира

18 Мая 2023 • 16:53 Комментировать

«Челси» ближайшим летом рассчитывает подписать голкипера. Как сообщает Football Insider, целью лондонского клуба является страж ворот «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Отмечается, что также на радаре «пенсионеров» находятся Давид Райя из «Брентфорда» и Андре Онана из «Интера». К этим кандидатурам лондонцы обратятся, если подписать Мартинеса не получится.

В декабре Эмилиано Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего футболиста в 28 миллионов евро. Действующий контракт Мартинеса с «Астон Виллой» рассчитан до конца сезона 2026/2027.

«Челси» и «Интер» могут обменяться футболистами

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эмилиано Мартинес Андре Онана Астон Вилла Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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