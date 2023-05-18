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Жена поспособствовала трансферу Джаки

18 Мая 2023 • 16:47 Комментировать

Всё идёт к тому, что полузащитник Гранит Джака в летнее трансферное окно сменит «Арсенал» на «Байер». По данным авторитетных источников, швейцарский футболист уже согласовал четырёхлетний контракт с леверкузенским клубом.

Как сообщает Sport Bild, трансферу Джаку в «Байер» поспособствовала его супруга по имени Леонита. По данным источника, девушка хотела вернуться в Германию.

Стоит сказать, что Гранит и Леонита познакомились тогда, когда полузащитник выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В «Арсенал» швейцарский футболист перебрался летом 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака трансферы футбола - лето 2023 Байер
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