Жена поспособствовала трансферу Джаки

Всё идёт к тому, что полузащитник Гранит Джака в летнее трансферное окно сменит «Арсенал» на «Байер». По данным авторитетных источников, швейцарский футболист уже согласовал четырёхлетний контракт с леверкузенским клубом.

Как сообщает Sport Bild, трансферу Джаку в «Байер» поспособствовала его супруга по имени Леонита. По данным источника, девушка хотела вернуться в Германию.

Стоит сказать, что Гранит и Леонита познакомились тогда, когда полузащитник выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В «Арсенал» швейцарский футболист перебрался летом 2016 года.