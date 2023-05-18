АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку сезона

На официальном сайте Премьер-лиги Англии был опубликован список претендентов на приз лучшему футболисту по итогам сезона. Список из семи человек выглядит так:

Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Сезон Премьер-лиги выходит на финишную прямую. Осталось провести два полноценных тура, а также ряд перенесённых матчей.

На текущий момент лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити».