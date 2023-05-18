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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку сезона

18 Мая 2023 • 16:17 Комментировать

На официальном сайте Премьер-лиги Англии был опубликован список претендентов на приз лучшему футболисту по итогам сезона. Список из семи человек выглядит так:

Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Сезон Премьер-лиги выходит на финишную прямую. Осталось провести два полноценных тура, а также ряд перенесённых матчей.

На текущий момент лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Мартин Эдегор Гарри Кейн Киран Триппьер Кевин де Брёйне Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанн Букайо Сака
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