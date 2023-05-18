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«Челси» и «Интер» могут обменяться футболистами

18 Мая 2023 • 15:56 Комментировать

«Челси» планирует перестройку состава на лето. Как сообщает Inter Live, лондонский клуб заинтересован в подписании голкипера Андре Онана из «Интера». По данным источника, в летнее трансферное окно «пенсионеры» могут предпринять «конкретную попытку» подписания 27-летнего камерунца.

Отмечается, что в обратном направлении – из «Челси» в «Интер» - может проследовать 29-летний полузащитник Матео Ковачич. Его действующий контракт рассчитан до средины 2024 года, и он вряд ли будет пролонгирован.

Стоит сказать, что Ковачич оценивается порталом transfermarkt в 40 миллионов евро, а Онана – в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Матео Ковачич Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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