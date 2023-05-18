Гвардиола и ещё пять тренеров претендуют на приз лучшему тренеру сезона

На официальном сайте Английской премьер-лиги был обнародован список специалистов, которые претендуют на приз лучшему тренеру сезона. В этот список попали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Микель Артета из «Арсенала», Эдди Хау из «Ньюкасла», Роберто де Дзерби из «Брайтона», Унаи Эмери из «Астон Виллы» и Марку Силва из «Фулхэма».

В чемпионате Англии остаётся провести два тура, а также матчи, которые ранее были перенесены. «Манчестер Сити» находится в одной победе от оформления чемпионского титула. Команда Гвардиолы на четыре очка опережает «Арсенал», проведя на одну игру меньше.