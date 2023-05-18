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«Ливерпуль» будет готов продать Джо Гомеса летом

18 Мая 2023 • 14:39 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
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20.05 17:00

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может покинуть команду Юргена Клоппа ближайшим летом. Как сообщает журналиста Райан Тэйлор, представляющий издание Give me sport, мерсисайдский клуб согласится продать англичанина, если получит привлекательное предложение.

Отмечается, что в случае продажи Гомеса, «Ливерпуль» попробует найти защитнику замену. Ранее мерсисайдскую команду связывали с приобретением Йошко Гвардиола из «РБ Лейпцига», который оценивается в 100 миллионов евро.

Напомним, Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, когда перешёл из «Чарльтона». 25-летний англичанин выиграл в составе «скаузеров» все возможные трофеи.

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Ливерпуль Джо Гомес трансферы футбола - лето 2023
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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