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«Реал» запланировал трансфер звёздного защитника

18 Мая 2023 • 14:27 Комментировать

Одна из задач «Реала» на трансферное лето заключается в подписании качественного игрока на правый фланг обороны. Даниэль Карвахаль нестабилен, и мадридский клуб подыскивает ему замену.

Как сообщает TodoFichaes, «сливочные» снова нацелились на Жоау Канселу. По данным источника, «Реал» уже имел контакты по трансферу 28-летнего футболиста, когда узнал, что «Бавария» не станет выкупать его у «Манчестер Сити» по истечению срока аренды.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Канселу  60 миллионов евро. Защитник занимает шестое место в рейтинге самых дорогих футболистов из Португалии.

​Не только Мбаппе: «Реал» планирует подписать трёх звёздных футболистов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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