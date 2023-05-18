Гендузи готов воссоединиться с Эмери в «Астон Вилле»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи готов воссоединиться в «Астон Вилле» со своим бывшим тренером Унаи Эмери, с которым работал в лондонском «Арсенале». По информации от журналиста Эшли Приса, Гендузи уже сообщил Эмери о своём желании перебраться на «Вилла Парк» летом.

Источник сообщает, что Гендузи ещё зимой общался с Эмери по поводу возможного перехода в «Астон Виллу». Тогда француз отказался покидать «Марсель» посреди сезона, но не исключил переход летом.

Напомним, именно Эмери пригласил Гендузи в лондонский «Арсенал» летом 2018 года. До переезда на «Эмирейтс» Маттео выступал во втором дивизионе Франции.