«Ливерпуль» нашёл бюджетную альтернативу Беллингему

Полузащитник испанской «Сельты» Габриэль Вейга может перебраться в топ-клуб Английской премьер-лиги. По информации Teamtalk, в трансфере 20-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Как отмечает источник, мерсисайдцы рассматривают Вейгу как бюджетную альтернативу полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Трансферная стоимость Вейги оценивается в 30 миллионов евро, а его контракт со «Сельтой» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Габриэль провел 32 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.