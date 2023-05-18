Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл бюджетную альтернативу Беллингему

18 Мая 2023 • 13:22 Комментировать

Полузащитник испанской «Сельты» Габриэль Вейга может перебраться в топ-клуб Английской премьер-лиги. По информации Teamtalk, в трансфере 20-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Как отмечает источник, мерсисайдцы рассматривают Вейгу как бюджетную альтернативу полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Трансферная стоимость Вейги оценивается в 30 миллионов евро, а его контракт со «Сельтой» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Габриэль провел 32 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сельта Рафаэль Вейга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.05.23 в 21:30
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
2.10 3.80 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Мая
13:42 · Англия. Премьер-лига
Гендузи готов воссоединиться с Эмери в «Астон Вилле»
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл бюджетную альтернативу Беллингему
13:13 · Англия. Премьер-лига
Клуб из топ-3 АПЛ хочет купить Мане
12:58 · Англия. Премьер-лига
Шкртел: «Не знал, насколько хорош Фирмино, пока он не перешёл в «Ливерпуль»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Гути: «Я не видел «Реал» на поле в матче с «Манчестер Сити», в чём заключался план на игру?»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Гвардиола ещё перед матчем написал мне: «Поверь, мы обыграем «Реал»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Победная серия послужит хорошим заделом на следующий сезон»
12:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если бы «Золотой мяч» в прошлом году дали Куртуа, это было бы заслуженно»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Переход Гюндогана в «Барселону» движется к завершающей стадии
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер на 2025 год
11:33 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Фирмино сыграл важнейшую роль в достижениях «Ливерпуля» последних лет»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Переход Джаки в «Байер» можно считать уже состоявшимся 1
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложит новый контракт одному из лидеров
10:07 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»
04:40 · Англия. Чемпионшип
«Ковентри» обыграл «Мидлсбро» и вышел в финал плей-офф за место в АПЛ
Все новости
Рекомендуем