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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб из топ-3 АПЛ хочет купить Мане

18 Мая 2023 • 13:13 Комментировать

Вингер мюнхенской «Баварии» Садио Мане может вернуться на Туманный Альбион, где ранее защищал цвета «Ливерпуля». Об этом рапортует DeadlineDayLive.

Как информирует источник, в подписании сенегальского футболиста заинтересован «Ньюкасл». Еще одним претендентом на игрока в АПЛ является «Манчестер Юнайтед», о чем сообщалось накануне.

В свою очередь «Бавария» готова расстаться с Мане из-за драки с одноклубником Лероем Сане, случившейся после вылета команды из Лиги чемпионов.

В текущем сезоне чемпионата Германии Садио провел 24 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бавария Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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