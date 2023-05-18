Шкртел: «Не знал, насколько хорош Фирмино, пока он не перешёл в «Ливерпуль»

Экс-защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел оценил карьеру нападающего Роберто Фирмино на «Энфилде». Бразилец выиграл с командой все возможные трофеи после перехода в 2015 году. На выходных Фирмино проведёт свой прощальный матч на «Энфилде» против «Астон Виллы».

«До перехода Роберто в «Ливерпуль» я видел его лишь по телевизору на матчах Бундеслиги. Лишь когда он перешёл к нам, я осознал, насколько он хорош. Возможно, он выдал не лучшее начало в «Ливерпуле», но всегда трудно переходить в новый клуб и адаптироваться в к Премьер-лиге. Юргену Клоппу удалось раскрыть потенциал Фирмино. Он знал, где лучше всего использовать Роберто», – цитирует Шкртела Anfield Watch.