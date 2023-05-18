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Шкртел: «Не знал, насколько хорош Фирмино, пока он не перешёл в «Ливерпуль»

18 Мая 2023 • 12:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
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20.05 17:00

Экс-защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел оценил карьеру нападающего Роберто Фирмино на «Энфилде». Бразилец выиграл с командой все возможные трофеи после перехода в 2015 году. На выходных Фирмино проведёт свой прощальный матч на «Энфилде» против «Астон Виллы». 

«До перехода Роберто в «Ливерпуль» я видел его лишь по телевизору на матчах Бундеслиги. Лишь когда он перешёл к нам, я осознал, насколько он хорош. Возможно, он выдал не лучшее начало в «Ливерпуле», но всегда трудно переходить в новый клуб и адаптироваться в к Премьер-лиге. Юргену Клоппу удалось раскрыть потенциал Фирмино. Он знал, где лучше всего использовать Роберто», – цитирует Шкртела Anfield Watch.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мартин Шкртел Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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