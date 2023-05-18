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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Робертсон: «Победная серия послужит хорошим заделом на следующий сезон»

18 Мая 2023 • 12:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
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20.05 17:00

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победную серию своей команды в Английской премьер-лиге. Команда Юргена Клоппа одержала 7 побед подряд в чемпионате, благодаря чему пока сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Мы определённо вернулись в форму и обрели стабильность. Люди могут спросить нас, почему мы не делали этого раньше, но всё не так просто. Так или иначе, победная серия послужит хорошим заделом на следующий сезон», – цитирует Робертсона Anfield Watch.

Напомним, «Ливерпуль» отстаёт от четвёртого места на одно очко. При этом у ближайших конкурентов в лице «Манчестер Юнайтед» есть матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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