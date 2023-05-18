Робертсон: «Победная серия послужит хорошим заделом на следующий сезон»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победную серию своей команды в Английской премьер-лиге. Команда Юргена Клоппа одержала 7 побед подряд в чемпионате, благодаря чему пока сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Мы определённо вернулись в форму и обрели стабильность. Люди могут спросить нас, почему мы не делали этого раньше, но всё не так просто. Так или иначе, победная серия послужит хорошим заделом на следующий сезон», – цитирует Робертсона Anfield Watch.

Напомним, «Ливерпуль» отстаёт от четвёртого места на одно очко. При этом у ближайших конкурентов в лице «Манчестер Юнайтед» есть матч в запасе.