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«Челси» согласовал трансфер на 2025 год

18 Мая 2023 • 12:01 Комментировать

Стало известно, когда 16-летний полузащитник «Индепендьенте дель Валье» Кендри Паес пополнит ряды лондонского «Челси». Об этом рассказал директор клуба Сантьяго Моралес.

«Я могу заявить, что Паес станет игроком «Челси» в 2025 году. У нас еще были предложения от «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед», однако «Челси» был более настойчив», - передает слова Моралеса инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести поединках за «Индепендьенте дель Валье», в которых отметился одним забитым мячом. В его активе три гола в семи играх за сборную Эквадора U17.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кендри Паес
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